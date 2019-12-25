По одной из версий, он застрелился из наградного пистолета.

Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Известно, что полицейский числился в отпуске. По одной из версий, он застрелился из наградного пистолета.

До этого, 18 апреля, заместителя Ржевского Алексея Сатова поместили под домашний арест по делу о превышении полномочий. Он приказал сотруднику сфальсифицировать протокол по ДТП, после чего наказан был невиновный водитель.

После, через два дня, Ржевский подал рапорт об увольнении со службы по причине достижения пенсионного возраста.

Ранее СМИ писали, что МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне.