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Начальника Балтийской таможни оштрафовали за заключение соглашений с компаниями без конкурса
Сегодня, 17:20
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nadezhda_sib

Начальника Балтийской таможни оштрафовали за заключение соглашений с компаниями без конкурса

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Нарушения произошли в 2017-м году.

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало начальника Балтийской таможни на 58 тыс. рублей. На данный момент 18 тыс. рублей Сергея Сенько уже оплатил, сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

В 2017 году таможня заключила контракты с двумя компаниями на складские услуги. ООО "Валро" и ООО "Партнер" были выбраны без конкурса. Таким образом, был нарушен закон о защите конкуренции. Сергея Сенько оштрафовали за каждое "антиконкуретное" соглашение на 20 тыс рублей, а за неисполнение предписаний УФАС штраф увеличился еще на 18 тыс. Отметим, что сумма штрафов для организаций оказалась больше. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на петербургской таможне выявили 14 тысяч незадекларированных нидерландских зажигалок. 

Фото: Piter.TV

Теги: закон о конкуренции, таможня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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