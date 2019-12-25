Начальника Балтийской таможни оштрафовали за заключение соглашений с компаниями без конкурса

Нарушения произошли в 2017-м году.

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало начальника Балтийской таможни на 58 тыс. рублей. На данный момент 18 тыс. рублей Сергея Сенько уже оплатил, сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 2017 году таможня заключила контракты с двумя компаниями на складские услуги. ООО "Валро" и ООО "Партнер" были выбраны без конкурса. Таким образом, был нарушен закон о защите конкуренции. Сергея Сенько оштрафовали за каждое "антиконкуретное" соглашение на 20 тыс рублей, а за неисполнение предписаний УФАС штраф увеличился еще на 18 тыс. Отметим, что сумма штрафов для организаций оказалась больше.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на петербургской таможне выявили 14 тысяч незадекларированных нидерландских зажигалок.

Фото: Piter.TV