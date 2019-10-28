Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за получение взятки

В подмосковном Ступино за взятку задержали четверых сотрудников ОМВД. Полицейских задержали во время получения взятки в размере полумиллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Среди задержанных оказались начальник полиции, а также исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных данного подразделения. Операцию по задержанию проводили сотрудники ГУСБ МВД при взаимодействии с УФСБ, управление собственной безопасности.
Материалы переданы в Следственный комитет, назначена служебная проверка.
В Петербурге суд освободил полицейского по делу о передаче взятки.
Видео: Youtube/ Шорин Константин
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