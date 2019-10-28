Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за получение взятки

Назначена служебная проверка.

В подмосковном Ступино за взятку задержали четверых сотрудников ОМВД. Полицейских задержали во время получения взятки в размере полумиллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Среди задержанных оказались начальник полиции, а также исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных данного подразделения. Операцию по задержанию проводили сотрудники ГУСБ МВД при взаимодействии с УФСБ, управление собственной безопасности.

Материалы переданы в Следственный комитет, назначена служебная проверка.

В Петербурге суд освободил полицейского по делу о передаче взятки.

Видео: Youtube/ Шорин Константин