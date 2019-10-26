В Петербурге суд освободил полицейского по делу о передаче взятки

Подозреваемый пообещал содействовать следствию.

Октябрьский районный суд Петербурга отпустил из-под стражи старшего следователя управления по расследованию особо важных дел СК РФ Алексея Шиманского. Он подозревался в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом 26 октября сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, мужчина узнал от Горного о том, что на Юнга возбуждают уголовное дело, причем фигурант хотел избежать уголовной ответственности. Шиманский придумал, как решить проблему и предложил оперуполномоченному Лисовому найти должностных лиц, которые помогут освободить Юнга от ответственности. Взятку оценили в 37 млн рублей. Лисовому удалось найти правоохранителей, которые согласились провернуть сделку.

Горный был задержан 24 октября. Мужчина сообщил Шиманскому, что получил от своего посредника 19 млн рублей и договорился о встрече. Деньги, которые Горный передал Шиманскому, были по большей степени муляжом. После этого Горного задержали. Затем сумму передали Лисовому, который также был задержан.

Шиманского выпустили на свободу из зала суда, так как он обещал содействовать следствию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудников Балтийской таможни задержали на получении взятки.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга