Водитель решил устроить свою личную жизнь в пробке на Мурманском шоссе

Автомобили серьезно застряли на дороге.

Петербургский водитель решил не тратить даром время в пробке и объявил о поиске подруги. Соответствующее сообщение он добавил на карту.

При этом незнакомец оказался избирательным и написал о том, что избранница должна быть с высшим образованием.

Пробка образовалась вечером 26 октября в сторону Петербурга на Мурманском шоссе.

На данный момент дорога в сторону КАД от Разметелево свободна. Затор наблюдается у развязки с Народной улицей и далее на трассе по направлению к северу Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из-за ремонта КАД на востоке Петербурга ограничат скорость.

Фото: "Аварийный Петербург" / Telegram