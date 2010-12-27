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Водитель решил устроить свою личную жизнь в пробке на Мурманском шоссе
Сегодня, 19:05
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nadezhda_sib

Водитель решил устроить свою личную жизнь в пробке на Мурманском шоссе

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Автомобили серьезно застряли на дороге.

Петербургский водитель решил не тратить даром время в пробке и объявил о поиске подруги. Соответствующее сообщение он добавил на карту.

При этом незнакомец оказался избирательным и написал о том, что избранница должна быть с высшим образованием. 

Пробка образовалась вечером 26 октября в сторону Петербурга на Мурманском шоссе. 

На данный момент дорога в сторону КАД от Разметелево свободна. Затор наблюдается у развязки с Народной улицей и далее на трассе по направлению к северу Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из-за ремонта КАД на востоке Петербурга ограничат скорость. 

Фото: "Аварийный Петербург" / Telegram 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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