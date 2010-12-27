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Из-за ремонта дороги на востоке КАД ограничат скорость
Сегодня, 16:35
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Alena_Zinovieva

Из-за ремонта дороги на востоке КАД ограничат скорость

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Ограничение введут на участке от Мурманского шоссе до Шафировского проспекта.

В субботу, 26 октября, дорожники начнут ремонт участка внешнего кольца КАД от Мурманского шоссе до Шафировского проспекта. Из-за этого дорога сузится до двух полос, а на открытом участке введут ограничение скорости. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Работы по устранению колейности на третьей и четвертой полосах будут проводиться с 26 октября по 4 ноября включительно. Водители смогут проехать лишь по первой и второй полосах со скоростью не более 50 км/ч. Сотрудники дорожных служб будут работать круглосуточно в три смены. На сроки выполнения работ может повлиять погода.

Ранее МЧС предупредили, что в субботу в Петербурге ожидается штормовой ветер.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад, ограничение движения, ремонтные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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