Из-за ремонта дороги на востоке КАД ограничат скорость

Ограничение введут на участке от Мурманского шоссе до Шафировского проспекта.

В субботу, 26 октября, дорожники начнут ремонт участка внешнего кольца КАД от Мурманского шоссе до Шафировского проспекта. Из-за этого дорога сузится до двух полос, а на открытом участке введут ограничение скорости. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Работы по устранению колейности на третьей и четвертой полосах будут проводиться с 26 октября по 4 ноября включительно. Водители смогут проехать лишь по первой и второй полосах со скоростью не более 50 км/ч. Сотрудники дорожных служб будут работать круглосуточно в три смены. На сроки выполнения работ может повлиять погода.

Ранее МЧС предупредили, что в субботу в Петербурге ожидается штормовой ветер.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"