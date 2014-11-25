Начальник лекарственного департамента Минздрава Сазонов отправлен под домашний арест

Второй фигурант расследования по делу о взятке проведет два месяца в СИЗО.

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест директора департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских изделий от российского министерства по здравоохранению. Известно, что Алексей Сазонов обвиняется по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. В рамках данного расследования в СИЗО отправился директор фармацевтической компании с индийскими корнями ООО "Джодас Экспоим" Парсад Сингх Шаши Шанкар. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. Под стражей мужчина будет находиться на протяжении двух месяцев.

Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Сазонова Алексея Дмитриевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, на срок 2 месяца. сообщение судебной инстанции

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Фото и видео: Объединенная пресс-служба судов Москвы