В Приморье в многоквартирном доме взорвался водонагреватель

На данный момент сведений о пострадавших или погибших нет.

В городе Спасске-Дальнем на территории Приморского края произошел взрыв водонагревателя. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы регионального управления прокуратуры. Известно, что инцидент зафиксирован в многоквартирном доме. Он привел к частичному разрушению внутренней стены здания, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья. Жильцы из всего дома эвакуированы. Согласно предварительным сведениям от надзорного ведомства, пострадавших и погибших нет.

30 мая 2025 года в многоквартирном доме №6 по улице Шиферной в Спасске-Дальнем в результате разгерметизации водонагревательного оборудования в доме произошло повреждение внутренних стен и оконных проемов одной из квартир. прес-служба прокуратуры по Приморью

Профильное ведомство проводит по факту инцидента. На месте происшествия координирует работу специальных и экстренных служб, правоохранительных органов исполняющий обязанности прокурора Спасска-Дальнего Александр Смирнов. После установления обстоятельств взрыва будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Амурский областной суд ужесточил приговор гендиректору "Амурстроя" Синькову по делу о мошенничестве.

Официальный Telegram-канал прокуратуры Приморского края