Амурский областной суд ужесточил приговор гендиректору "Амурстроя" Синькову по делу о мошенничестве

судебная коллегия усилила приговор суда для фигуранта уголовного дела,вынесенного в первой инстанции.

Коллегия Амурского областного суда ужесточила приговор Благовещенского горсуда в отношении генерального директора "Амурстроя" и "Строительной компании №1" Александра Синькова, виновного в мошенничестве,. Инстанция назначила фигуранту расследования четыре года колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники объединённой пресс-службы судов в российском регионе.

Синькову назначено наказание - 4 года колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей, Ельцову назначено 3,5 года колонии общего режима и штраф 600 тысяч рублей, Сарапулову - 2 года 9 месяцев лишения свободы, однако с учётом его содержания под стражей и домашним арестом, наказание считается отбытым. сообщение Объединенной пресс-службы судов по Амурской области

Ранее Благовещенский городской суд признал Синькова виновным в мошенничестве по уголовному делу о строительстве здания правоохранительных органов и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 48 миллионов рублей. После оглашения обвинительного вердикта, коллеги и родные Синькова встречали его возле здания суда с аплодисментами и восклицаниями. Двух других фигурантов расследования - исполнительного директора "Строительной компании №1", депутата Благовещенской думы Константина Ельцова и инженера компании Николая Сарапулова - судебная инстанция также признала виновными и назначил им наказание в виде штрафа 27 и 17,5 миллиона рублей соответственно. Региональная прокуратура региона посчитала приговор слишком мягким для злоумышленников и решил его обжаловать. Надзорное ведомство настаивало на реальном наказании в виде лишения свободы на шесть лет для Синькова, а остальным - по семь лет заключения и штраф по миллиону рублей каждому.



Надзорное ведомство ранее установило, что "Строительная компания №1" по государственному контракту должна была реконструировать здание полиции Октябрьского района. Однако проектно-сметная документация отсутствовала, а необходимые работы подрядчик фактически не провел. Генеральный и исполнительный директора и инженер производственного отдела "Строительной компании №1", работая по предварительному сговору, предъявили в амурское управление полиции подложные документы для оплаты работ на 132 миллиона рублей. В результате бюджетные денежные средства похищены, хотя обязательства по госконтракту не были исполнены. Сооружение признано самовольной постройкой и объектом незавершенного строительства и в эксплуатацию не введено.

Сайт "Амурстрой" сообщает о том, что Синьков возглавляет компанию с 1995 года. С 2002 года он является генеральным директором "Строительной компании №1". Депутат законодательного собрания Амурской области, секретарь политического совета благовещенского отделения "Единой России", является почётным строителем России и почётным гражданином города Благовещенска.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости