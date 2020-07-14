Начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в 1,7 млн в Петербурге

За эти деньги он гарантировал победу в аукционе.

Первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Октябрьского центра организации закупок – структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО "РЖД". Начальника подозревают в покушении на получении взятки в размере 1 690 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

По данным следствия, в июле 2020 года подозреваемый приискал в качестве посредника во взяточничестве мужчину, которому сообщил данные о намерении одной из организаций выиграть в открытых аукционах право на заключение договоров оказания услуг по организации технического обслуживания объектов водоснабжения, водоотведения и инженерных сетей участков Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению. Посредник встретился с гендиректором фирмы и озвучил ему сумму, которую нужно передать для победы в аукционе.

Противоправные действия, связанные с передачей взятки, были пресечены сотрудниками ФСБ 13 июля. Подозреваемый задержан, расследование дела продолжается.

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