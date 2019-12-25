Начальник Рощинской пожарной части спас ребенка с ограниченными возможностями

Герой вынес потерявшегося мальчика из леса на руках.

В среду, 22 июля, начальник пожарной части №109 поселка Рощино Александр Сигаев был награждён благодарственным письмом за спасение ребёнка. Герой вывел мальчика с ограниченными возможностями из леса. Об этом сообщил Vyborg.TV.

Пожарный пришёл на помощь 8-летнему Максиму в прошлый вторник, 14 июля. Ребёнок потерялся во время прогулки с бабушкой вдоль озера Нахимовское. Так как мальчик не разговаривает, его невозможно было найти самостоятельно: в поисковой операции были задействованы сотрудники полиции, волонтерские и экстренные службы, ГКУ "Леноблпожспас".

Примерно в 23:00 пожарный нашёл мальчика под деревом. Он потерял обувь, поэтому проходил по лесу босым примерно 8 часов. Александр смог завоевать доверие ребенка и вынес его из леса прямо на руках.

Также за проявленные профессионализм и гражданскую ответственность работнику МЧС вручили памятные подарки от администрации региона. Церемонию провели заместитель председателя областного Правительства по безопасности Михаил Ильин и начальник "Леноблпожспаса" Алексей Акуленко.

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Фото: Vyborg.TV