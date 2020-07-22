Глава администрации Выборгского района поздравил с юбилеем участницу Великой Отечественной войны

Женщине исполнилось 100 лет.

В поселке Песочное Полянского поселения живет Раиса Николаевна Гусар, в прошлом – военная железнодорожница. 21 июня ей исполнилось 100 лет.

Поздравить участницу Великой Отечественной войны с юбилеем приехал глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов, его заместитель Андрей Голобородько, руководители Полянского сельского поселения - Василий Козлов и Алексей Костюченко.

Женщина отлично помнит моменты из своего нелегкого прошлого, которыми поделилась с присутствующими. Также Раиса Николаевна прочла наизусть стихотворения Н.А. Некрасова.

Мы приехали и поздравили со 100-летием бабушку Гусарову Раису Николаевну. Уникальный человек, который даже сейчас помнит поэму и стихи Некрасова.

- отмечает Орлов.

Глава администрации от лица губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко вручил женщине цветы и символичный памятный подарок– часы "Победа", копию тех, что были выпущены в 1945 году. От Выборгского района женщина получила в подарок книгу и микроволновую печь.

Раиса Гусар всю жизнь проработала на железной дороге. После начала Советско-финляндской войны была проводником санитарного состава. Во время Великой отечественной войны работала на Южно-Уральской магистрали. Отправляла поезда с ранеными в тыл.

