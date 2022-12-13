Станция сканирует небо в радиусе 50 км.

Начальник РЛС "Ниобий" рассказал об успешном применении станции в ходе спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По его словам, станция сканирует небо в радиусе 50 км. "Ниобий" способна вести наблюдение одновременно за сотнями объектов, а также определяет их тип и государственную принадлежность. Начальник РЛС отметил, что информация о потенциально опасных целях поступает в командный пункт, где принимают решение, какое подразделение ПВО будет сопровождать и уничтожать цели.

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Видео: Минобороны России