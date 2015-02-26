Начальник Генштаба ВС РФ проинспектировал группировку войск "Центр"

Он подвел промежуточные итоги с командованием группировки и поставил задачи на дальнейшие действия.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Центр". Об этом сообщили в Минобороны.

Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения задач в зоне ответственности. Он также подвел промежуточные итоги с командованием группировки и поставил задачи на дальнейшие действия. Кроме того, на пункте управления общевойсковой армии начальник Генштаба вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России