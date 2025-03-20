Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские артиллеристы нанесли удары по районам сосредоточения живой силы и боевой техники украинских войск. В боевых действиях участвовали военнослужащие группировки войск "Запад". Кадры объективного контроля позволили убедиться в точном попадании в заданный район.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-80БВ.
Видео: Минобороны России
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