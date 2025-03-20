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Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

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В боевых действиях участвовали военнослужащие группировки войск "Запад".

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы нанесли удары по районам сосредоточения живой силы и боевой техники украинских войск. В боевых действиях участвовали военнослужащие группировки войск "Запад". Кадры объективного контроля позволили убедиться в точном попадании в заданный район.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-80БВ.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо град
Категории: Лента новостей, Новости России,

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