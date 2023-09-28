Начальник Генштаба США принял меры для защиты семьи в свете заявлений Трампа

Марк Милли ответил на вопрос о своей безопасности.

Американский генерал Марк Милли, который на этой неделе уйдет с поста председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США, сообщил журналистам телеканала CBS о том, что он принял меры для обеспечения безопасности своей семьи в свете жесткой критики со стороны бывшего американского лидера Дональда Трампа. Ранее кандидат в президенты от Республиканской партии публично выразил уверенность в том, что в прошлом Марк Милли был бы приговорен к смертной казни, а также в сговоре с китайскими властями. Дональд Трамп считает возможные контакты генерала США в властями в Пекине государственной изменой. Гость телевизионной программы отверг эти подозрения. Дополнительно спикер ответил на вопрос ведущего шоу о том, беспокоится ли он о своей безопасности из-за слов экс-лидера Белого дома.

Я принял надлежащие меры безопасности. Я бы хотел, чтобы этих высказываний не было, но они были. И я приму надлежащие меры для обеспечения своей безопасности и безопасности моей семьи. Марк Милли, генерал США

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Фото и видео: YouTube / CBS Evening News