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Начальницу почтового отделения в Тосно обвинили в присвоении выплаты инвалида
Сегодня, 9:16
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Начальницу почтового отделения в Тосно обвинили в присвоении выплаты инвалида

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Женщина незаконно получила 10 тыс. рублей и распределилась ими по своему усмотрению.

В Тосненском районе Ленобласти предъявлено обвинение начальнице местного почтового отделения. Как сообщает управление СК РФ по региону, 32-летняя женщина присвоила 10 тыс. рублей из разовой соцвыплаты инвалиду. 

Следствие полагает, что фигурантка дела распорядилась деньгами по своему усмотрению. Она отпущена под подписку о невыезде до полного сбора доказательств следствием.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожске мужчине прострелили щеку.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, ленинградская область, незаконное присвоение денежных средств, тосно
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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