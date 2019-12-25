Начальницу почтового отделения в Тосно обвинили в присвоении выплаты инвалида

Женщина незаконно получила 10 тыс. рублей и распределилась ими по своему усмотрению.

В Тосненском районе Ленобласти предъявлено обвинение начальнице местного почтового отделения. Как сообщает управление СК РФ по региону, 32-летняя женщина присвоила 10 тыс. рублей из разовой соцвыплаты инвалиду.

Следствие полагает, что фигурантка дела распорядилась деньгами по своему усмотрению. Она отпущена под подписку о невыезде до полного сбора доказательств следствием.

Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV