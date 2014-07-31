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Во Всеволожске мужчине прострелили щеку
Сегодня, 22:46
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Во Всеволожске мужчине прострелили щеку

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Врачи диагностировали у пострадавшего огнестрельные ранения щеки, грудной клетки и передней брюшной стенки, а также перелом нижней челюсти.

Во Всеволожском районе Ленобласти в ночь на воскресение у дома №5 по улице Доктора Сотникова во Всеволожске неизвестный стрелял из пистолета в мужчину. Об этом сообщают в правоохранительных органах. 

В полицию обратилась женщина и рассказала, что стреляли в ее мужа. 35-летнего пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Врачи диагностировали у него огнестрельные ранения щеки, грудной клетки и передней брюшной стенки, а также перелом нижней челюсти.

Известно, что 21 августа около трёх часов ночи во Всеволожске после совместного распития спиртных напитков неизвестный выстрелил в собутыльника из неустановленного предмета, похожего пистолет. С места изъяты три гильзы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: всеволожск, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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