Во Всеволожске мужчине прострелили щеку

Врачи диагностировали у пострадавшего огнестрельные ранения щеки, грудной клетки и передней брюшной стенки, а также перелом нижней челюсти.

Во Всеволожском районе Ленобласти в ночь на воскресение у дома №5 по улице Доктора Сотникова во Всеволожске неизвестный стрелял из пистолета в мужчину. Об этом сообщают в правоохранительных органах.

В полицию обратилась женщина и рассказала, что стреляли в ее мужа. 35-летнего пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Врачи диагностировали у него огнестрельные ранения щеки, грудной клетки и передней брюшной стенки, а также перелом нижней челюсти.

Известно, что 21 августа около трёх часов ночи во Всеволожске после совместного распития спиртных напитков неизвестный выстрелил в собутыльника из неустановленного предмета, похожего пистолет. С места изъяты три гильзы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv

