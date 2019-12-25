Начальница почтового отделения в Петербурге более двух лет забирала зарплату за бывшего сотрудника

Фактически сотрудница была не уволена, но свои обязанности уже не исполняла.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении начальника отделения почтовой связи АО "Почта России", которая обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. Далее материалы направят в суд. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, 44-летняя женщина знала о том, что оператор отделения собирается уволиться, но забрала у нее банковскую карту и сказала не писать заявление об увольнении. После этого злоумышленница внесла в график ложные сведения, так как оператор была фактически не уволена. С декабря 2017 по апрель 2020 обвиняемая забрала за сотрудницу 680 тыс.рублей, которые приходили на карту.

Сейчас, когда собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направят в суд.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что бывший бухгалтер отправилась в колонию за крупное хищение на рабочих местах.

Фото: Piter.TV