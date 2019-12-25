Бывший бухгалтер отправилась в колонию за крупное хищение на рабочих местах

Кроме двух фирм, женщина обчистила счет индивидуального предпринимателя.

Бывший главный бухгалтер двух петербургских коммерческих компаний отправится в колонию на четыре года за крупные хищения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, женщина виновна в мошенничестве и присвоении.

Суд установил, что бухгалтер вплоть до марта 2017 года переводила с расчетных счетов организаций деньги на счет своих друзей и родственников. Списывания она прикрывала якобы оплатами за некие оказанные услуги. Всего женщина присвоила более 7 миллионов рублей. Кроме того, злоумышленница вела финансовые дела одного индивидуального предпринимателя, с чьего расчетного счета списала еще свыше 780 тысяч рублей.

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