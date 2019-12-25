В Петербурге мошенник обокрал пенсионерку под предлогом ремонта компьютера

Сумма ущерба составила 200 000 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 18 июля в полицию обратилась женщина 1935 года рождения. Она заявила, что стала жертвой мошенников.

По словам пенсионерки, к ней в квартиру д. 10 по ул. Партизана Германа пришёл мастер, чтобы починить компьютер и, воспользовавшись доверием, похитил 200 000 рублей. Известно, что женщина нашла объявление о его услугах в рекламном буклете из почтового ящика. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника. Это мужчина славянской внешности, на вид около 30 лет, при себе имел сумку-чемодан чёрного цвета.

Ранее мы сообщили, что лжеполицейский развел 90-летнюю петербурженку на 500 тысяч рублей.

Фото: Pixabay