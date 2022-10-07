Начальница отдела ФСИН выпала из окна квартиры на северо-западе Москвы

Причины трагедии устанавливаются.

Начальница регионального отдела ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний), 36-летняя подполковник предположительно выпала из окна арендуемой квартиры, расположенной на северо-западе Москвы. Соответствующей информацией поделились журналисты из Telegram-канала SHOT. Известно, что женщина находилась на высоте четвертого этажа. Тело погибшей было найдено около жилого здания с многочисленными травмами. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

СМИ узнали о том, что в квартире в этот момент находились супруг погибшей и двухлетняя дочка. Очевидцы событий объяснили, что сразу после случившегося супруг пострадавшей подбежал к телу. Правоохранительные органы нашли в помещении разбросанные вещи и беспорядок. Они приняли решение о том, что подобные условия не подходят для воспитания маленького ребенка. Представители закона забрали девочку.

Соседи погибшей добавили, что в последнее время погибшая часто "скандалила" и использовала нецензурные слова. Из квартиры семьи часто слышались крики. Предположительно, муж погибшей является предпринимателем, который занимается изготовлением стеклом.

В МВД Москвы поступили угрозы от анонимных террористов.

Фото и видео: Telegram / SHOT