Начались тренировки военных ЗВО к Парадам Победы

Весь тренировочный процесс проходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Гвардейская танковая дивизия Западного военного округа (ЗВО) выделила свыше 5 тыс. военнослужащих для проведения тренировочных шествий и парадов, посвященных празднику Победы. Как рассказали 10 января в пресс-службе ЗВО, они должны будут пройти в Москве, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях.

Пока тренировочные мероприятия отрабатываются на плацу воинских частей. В программу подготовки включены одиночная строевая подготовка, слаживание шеренг парадных расчетов, рот и батальонов.

Весь тренировочный процесс проходит с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Это позволяет предотвратить распространение вирусных и иных инфекций, отмечают в ЗВО.

Все посещения, транспортные средства, задействованные для перевозки личного состава, обрабатываются и находятся под пристальным вниманием медицинских работников.

Химики ЗВО в новом году продолжат дезинфекцию объектов социнфраструктуры в Северной столице и Ленобласти.

Фото: Piter.tv