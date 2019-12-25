Стартовали съемки сериала по роману Сергея Минаева "The Телки"

Премьера запланирована на 2022 год.

В Москве стартовали съемки сериала по роману главного редактора Esquire Сергея Минаева "The Телки". Экранизацией занимаются стрим-сервисы more.tv и Wink, об этом пишет "Афиша Daily".

К участию в проекте пригласили поистине звездный актерский состав. Главные роли исполнят Милош Бикович, Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, Артем Ткаченко и др. Сериал будет состоять из восьми серий. Премьера запланирована на 2022 год.

Руководитель PR-агентства Андрей Миркин, который обязан своим успехом женщинам, идет по головам, не задумываясь о судьбах других. Очередным его достижением должен стать многомиллионный контракт, победа в котором Андрею обеспечена заранее. Однако грязь, которая стоит за этим благополучием, захлестнет пиарщика с головой.

Режиссером стала Мария Агранович. Сам Минаев выступил в роли креативного продюсера проекта.

Роман "The Телки. Повесть о ненастоящей любви" был опубликован в 2008 году. Первый тираж книги составил более 300 тысяч экземпляров. Эта экранизация станет вторым совместным проектом Минаева, more.tv и Wink. В 2021 году они выпустили документальный сериал "Девяностые".

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