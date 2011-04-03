Актер Льюис Пуллман сыграет главную роль в фильме "Жребий Салема" по Стивену Кингу

Дата выхода картины пока не объявлена.

Создатели новой экранизации романа Стивена Кинга "Жребий Салема" нашли актера на главную роль. По информации издания The Hollywood Reporter, в проект пригласили Льюиса Пуллмана, известного по таким картинам, как "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль" и "Битва Полов".

Известно, что Пуллман стал единственным подтвержденным актером в проекте. Ожидается, что в ближайшее время раскроют весь актерский состав фильма.

Съемки начнутся в сентябре. Режиссером стал Гари Доберман. В центре сюжета писатель Бен Мирс, находящийся в творческом кризисе. Чтобы найти вдохновение для нового романа, он возвращается в родной город Салемс-Лот. Там Бен обнаруживает, что таинственный человек превращает жителей тихого городка в кровожадных вампиров. Мужчина вместе с группой местных жителей объединяются, чтобы остановить древнее зло, медленно разрушающее город.

Дата выхода картины пока не объявлена.

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Фото: en.wikipedia.org