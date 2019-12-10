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"Россия-1" объявила о начале съемок фильма "Грозный"

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В центре сюжета одна из самых знаменитых и противоречивых фигур в истории.

Телеканал "Россия-1" объявил о начале съемок многосерийного фильма "Грозный". В центре сюжета оказалась одна из самых знаменитых и противоречивых фигур в истории.

Кто такой Иоан Васильевич, Иван IV, именовавшийся "Грозным"? Величайший государственный деятель или жестокий тиран? Любящий муж или кровавый убийца? Ребенок, который рано потерял родителей и терпел унижения от бояр и опекунов, или великий русский царь, принесший стране победы и утвердивший на Руси единую нерушимую власть?

Роль царя Иоана Васильевича досталась двум известным российским актерам – Александру Яценко и Сергею Маковецкому. Также в фильме снимаются Татьяна Лялина, Артур Иванов, Виктор Сухоруков, Артем Ткаченко и другие. Режиссером стал Алексей Андрианов ("София" и "Годунов").

Ранее мы писали, что "Холоп" Клима Шипенко добился небывалого успеха за рубежом.

Фото: телеканал "Россия-1"

Теги: грозный, россия-1, съемки фильма
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Культура, Кино,

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