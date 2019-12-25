В Коломягах начались работы по сохранению усадебного дома Орловых-Денисовых

Здание огородили и очистили от мусора.

В Коломягах стартовали работы по сохранению жилого дома, входящего в ансамбль "Усадьба Орловых-Денисовых" на Главной ул., 32. Как рассказали в пресс-службе комитета по использованию, охране и контролю памятников, новым собственником значимого здания стало ООО "АПЕРОЛЬ".

Отмечается, что дом долгое время не использовался и пришел в неудовлетворительное состояние. Контур здания укрыли, помещения вычистили от мусора, сам проект реставрации дома и его приспособление под общественное пространство с рестораном пока находится на рассмотрении в комитете. Известно, что прежний собственник усадьбы, ООО "БалтикСтрой", должен был отреставрировать здание до 2019 года, но не выполнил работы. КГИОП неоднократно обращался в суд с исками против компании и взыскал штрафы на 550 тысяч рублей.

В "Усадьбу Орловых-Денисовых" помимо "Дома жилого" входят также "Плотина" и "Парк с прудами". Усадебный дом построил архитектор Алексей Горностаев по заказу графини Елизаветы Орловой-Денисовой. После революции дом занимали склады, сельский магазин и клуб, колхозные службы, затем общежитие, интернат, кинематограф.

Также мы писали, что часть бывших казарм лейб-гвардии Измайловского полка продадут на аукционе.

Фото: пресс-служба КГИОП