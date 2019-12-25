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Начались клинические испытания вакцины от коронавируса "Бетувакс"
Сегодня, 14:20
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Начались клинические испытания вакцины от коронавируса "Бетувакс"

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Вакцина введена добровольцам.

Начались клинические испытания вакцины от коронавируса "Бетувакс". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании "Институт стволовых клеток человека", который разработал препарат для профилактики заболевания совместно с компанией "Бетувакс". На данный момент первые дозы уже введены волонтерам. Мероприятия прошли на базе НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева.

В первые пациенты получили вакцину от коронавируса "Бетувакс-КоВ-2" в рамках I-II фазы клинических исследований. Согласно одобренному Минздравом протоколу, исследования будут проведены на 170 пациентах.

пресс-служба НИИ имени гриппа

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Фото: Pixabay.com

Теги: бетувакс, клинические испытания
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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