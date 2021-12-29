Эксперименты уже проводились на мышах.

Japan Times: в Японии могут начать испытания пожизненной вакцины от COVID-19 в 2023 году. Об этом местные журналисты сообщили со ссылкой на фармацевтическую фирму Nobelpharma. Компания может уже в 2023 году приступить к клиническим испытаниям препарата для профилактики заражения ковидом. Вакцина якобы способна дать организму пациента пожизненный иммунитет к COVID-19.

Известно, что разработкой препарата занимаются сотрудники Токийского института медицинских наук. Проектом руководит профессор Митинори Кохара. Основной вакцины стала вакцины против оспы, созданная на территории Великобритании в XVIII веке. Она использовалась в Японии до 1976 года. Сейчас ученые хотят внедрить в нее спайковый белок вируса SARS-CoV-2.

Во время экспериментах на животных специалисты использовали ген высокопатогенного птичьего гриппа. Результаты на мышах показали, что по итогам 20 месяцев у вакцинированных особей зафиксировался высокий уровень антител. Звери выжили после инфицирования. При этом непривитые особи скончались.

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