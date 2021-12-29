Ученые создали роборуку для переноса предметов

Ноу-хау заключается в переносе особенностей руки человека на роботизированный манипулятор.

Ученые из Сингапура разработали прототип мягкого робота для переноса в том числе хрупких предметов. Информация об этом появилась на сайте Национального университета Сингапура (NUS).

Инженеры проекта отметили, что ноу-хау заключается в переносе особенностей руки человека на роботизированный манипулятор. С помощью пальцев робот может сжимать и ослаблять хватку.

Всего было представлено три версии. Основной является GourmetGrip, когда робот сможет выполнять сложные задачи по переносу продуктов питания. Эксперты отметили, что со своей задачей робот справляется со скоростью человеческой руки. Второй вариант UnisoGrip, в данном случае робот оснащен присосками, позволяющими проводить манипуляции с тяжелыми коробками. Третий тип комбинированный, когда устройство будет настраиваться в зависимости от задачи.

Ранее мы писали, что в Японии хотят создать не требующий охлаждения квантовый компьютер.

Видео: NUS - National University of Singapore Newsroom