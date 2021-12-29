Порядка 11 исследований разных вакцин и препаратов проведут в 2022 году

Татьяна Голикова оценила разработки препаратов и вакцин в РФ.

Порядка 11 клинических исследований разных вакцин и лекарственных препаратов проведут в 2022 году. Об этом на правительственном совещании, посвященному вопросам социально-экономического развития рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова. В частности, будут изучены препараты против гриппа и туберкулеза. Эксперты хотят понять уровень их безопасности и эффективности против болезней.

Доказательство позволит вывести в практику современные вакцины, расширить арсенал противоопухолевых препаратов, помочь в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и управлять факторами риска. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова напомнила коллегам из кабинета министров о том, что что главной задачей для системы здравоохранения и науки является доведение исследовательских проектов до реальных продуктов и их практического внедрения в систему. В частности, это будет делаться за счет четырех создаваемых опытных производств.

Мишустин: работа поликлиник должна стать более удобной для россиян.

Фото: Правительство России

