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Порядка 11 исследований разных вакцин и препаратов проведут в 2022 году
Сегодня, 16:17
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Порядка 11 исследований разных вакцин и препаратов проведут в 2022 году

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Татьяна Голикова оценила разработки препаратов и вакцин в РФ.

Порядка 11 клинических исследований разных вакцин и лекарственных препаратов проведут в 2022 году. Об этом на правительственном совещании, посвященному вопросам социально-экономического развития рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова. В частности, будут изучены препараты против гриппа и туберкулеза. Эксперты хотят понять уровень их безопасности и эффективности против болезней.

Доказательство позволит вывести в практику современные вакцины, расширить арсенал противоопухолевых препаратов, помочь в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и управлять факторами риска.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова напомнила коллегам из кабинета министров о том, что что главной задачей для системы здравоохранения и науки является доведение исследовательских проектов до реальных продуктов и их практического внедрения в систему. В частности, это будет делаться за счет четырех создаваемых опытных производств.

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Фото: Правительство России
 

Теги: вакцина, грипп, клинические испытания, татьяна голикова, туберкулез
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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