Мишустин: работа поликлиник должна стать более удобной для россиян

Глава кабмина рассказал о необходимых нововведениях в первичном звене здравоохранения.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что работа поликлиник должна стать более удобной для граждан страны. Такое заявление премьер-министр сделал на заседании кабинета министров по социально-экономическому развитию. Чиновник призвал систему здравоохранения обеспечить индивидуальный подход к пациентам. При этом посещение врачей должно стать более быстрым.

Именно она сегодня столкнулось с огромным вызовом и испытывает колоссальные нагрузки, врачи помогают большому количеству заболевших, число которых увеличивается каждый день. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заметил, что современные технологии должны упростить процедуру записи к медицинскому специалисту, а выдачу заключений и рецептов населению необходимо сократить сроки по срокам ожидания, как и ожидание приема у доктора. Он призвал власти страны избавить врачей от бумажной работы и "бесконечных отчетов".

Кабмин в ближайшие годы создаст 210 образовательно-производственных кластеров.

Фото: Правительство России

