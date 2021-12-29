Кабмин в ближайшие годы создаст 210 образовательно-производственных кластеров

Михаил Мишустин оценил программы по обучению студентов.

Российское правительство в ближайшие годы на территории страны создаст 210 образовательно-производственных кластеров в особо востребованных отраслях экономики. Такое заявление на заседании кабинета министров по социально-экономическому развитию сделал премьер-министр Михаил Мишустин. По мнению чиновника, данная мера позволит сделать образование максимально приближенным к потребностям внутреннего рынка.

В рамках инициативы "Профессионалитет" продолжим повышать качество образования для студентов колледжей. Выпускники смогут быстрее найти работу с достойным заработком, а предприятия - решить кадровые вопросы. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам специалиста, отечественные кластеры объединят в себе колледжи и работодателей. На каждый из проектов из федерального бюджета будет направлено по 100 млн рублей. Деньги пойдут на приобретение современного учебного оборудования, а также разработку обучающих программ. Будут привлечены внебюджетные средства в размере 4,5 млрд рублей.

Все виды соцпомощи в России приведут к единому стандарту к 2030 году.

Фото: Правительство России

