Все виды соцпомощи в России приведут к единому стандарту к 2030 году

Российское правительство намерено к 2030 году привести все виды социальной помощи к единому государственному стандарту. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, услуги будут более доступными для населения. Получить их можно будет через МФЦ или личный кабинет на едином портале госуслуг. Об этом чиновник упомянул в рамках заседания кабинета министров по социально-экономическим вопросам.
Мы должны перевести все виды помощи - федеральные, региональные, муниципальные - на единый стандарт, чтобы получить их можно было без бумажной волокиты.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Михаил Мишустин уточнил, что время на оформление социальной помощи для граждан России должно сократиться с нескольких дней до нескольких минут.
Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора.
Фото: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все