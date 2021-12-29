Все виды соцпомощи в России приведут к единому стандарту к 2030 году

Глава кабмина рассказал о нововведении для комфорта граждан.

Российское правительство намерено к 2030 году привести все виды социальной помощи к единому государственному стандарту. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, услуги будут более доступными для населения. Получить их можно будет через МФЦ или личный кабинет на едином портале госуслуг. Об этом чиновник упомянул в рамках заседания кабинета министров по социально-экономическим вопросам.

Мы должны перевести все виды помощи - федеральные, региональные, муниципальные - на единый стандарт, чтобы получить их можно было без бумажной волокиты. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин уточнил, что время на оформление социальной помощи для граждан России должно сократиться с нескольких дней до нескольких минут.

Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора.

Фото: Правительство России

