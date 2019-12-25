Завершены пострегистрационные исследования препарата.

Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал генеральный директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии. Эксперт добавил, что специалисты завершили пострегистрационные исследования препарата для профилактики коронавируса.

Да, они завершились, документы поданы, и они сейчас рассматриваются. Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Напомним, что с 25 августа Минздрав РФ выдал НИЦ имени Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований. Уже осенью текущего года свыше 30 тысяч добровольцев приняли участие в тестировании вакцины. Часть из них получили плацебо. Результат исследований показал, что препарат имеет эффективность более 90%.

В Петербурге испытают на добровольцах вакцину от COVID-19 в виде назального спрея.

Фото: Piter.tv