Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал генеральный директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии. Эксперт добавил, что специалисты завершили пострегистрационные исследования препарата для профилактики коронавируса.
Да, они завершились, документы поданы, и они сейчас рассматриваются.
Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи
Напомним, что с 25 августа Минздрав РФ выдал НИЦ имени Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований. Уже осенью текущего года свыше 30 тысяч добровольцев приняли участие в тестировании вакцины. Часть из них получили плацебо. Результат исследований показал, что препарат имеет эффективность более 90%.
В Петербурге испытают на добровольцах вакцину от COVID-19 в виде назального спрея.
Фото: Piter.tv
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