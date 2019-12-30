Козак встретился с вице-премьером Белоруссии по нефти

Встреча посвящена вопросам взаимодействия в нефтяной сфере.

Началась встреча временно исполняющего обязанности вице-премьера Дмитрия Козака с белорусским коллегой Игорем Ляшенко. Об этом сообщает официальный представитель и. о. вице-премьера Илья Джус.

Известно, что встреча посвящена вопросам взаимодействия в нефтяной сфере. Все контракты на поставку российской нефти в Белоруссию закончились 31 декабря 2019 года. Впоследствии стороны не смогли достигнуть договоренности по новому соглашению

Белоруссию не устроило повышение цены на нефть и налоговой маневр России. После Минск заявил о поиски альтернативных путей закупки нефти. Напомним, ранее в Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям.