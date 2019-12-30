В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям

В республике назвали их экономически нецелесообразными.

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что платить премии российским нефтяным компаниям в объеме, установленном в 2011 году, бессмысленно и экономически нецелесообразно. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что большинство российских компаний не хотят обсуждать эту тему. В настоящий момент навстречу пошла только компания "Славнефть". В Белоруссии намерены продолжать переговоры с РФ. В республике надеются, что решение будет найдено.

Тем временем правительство Белоруссии продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти. Соответствующие предложения направлены Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану.

Непростые переговоры между Минском и Москвой о поставке нефти ведутся с конца прошлого года. 30-31 декабря президенты двух стран обсуждали этот вопрос по телефону. По итогам переговоров Лукашенко поручил заключить контракты с компаниями РФ, однако 1 января документы подписаны не были.

3 января в концерне "Белнефтехим" заявили, что поставки российской нефти прекратились. Загрузка белорусских НПЗ была снижена до минимального уровня. 4 января были возобновлены разовые контракты. В Минске рассчитывают, что в январе на НПЗ поступит около 650 тысяч тонн нефти.

Ранее мы писали, что Белоруссия и Россия не достигли договоренностей по тарифам на транзит нефти.