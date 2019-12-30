Белоруссия и Россия не достигли договоренностей по тарифам на транзит нефти

Переговоры будут продолжены в ближайшее время.

Представители антимонопольных ведомств Белоруссии и Украины не смогли договориться по тарифам на транзит нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает БелТА.

По словам источника, белорусская сторона предложила повысить тарифы на 2020 год на инфляционную составляющую, а также на недополученную в прошлом году из-за уменьшения объемов транспортировки выручку.

При этом у российской стороны возникли определенные вопросы по расчетам ОАО "Гомельтранснефть Дружба". В ближайшее время стороны проведут повторные переговоры.

Согласно действующим договоренностям, вопрос о размере тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов должен быть решен до 15 января. Если сроки будут сорваны, решение должно быть принято до 1 февраля.

Ранее мы писали, что Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима.