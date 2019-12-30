Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

Однако соглашения вступят в силу не сразу.

Республика Беларусь и Европейский союз подписали Соглашения об упрощении выдачи виз и реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Информация об этом появилась на официальном сайте белорусского МИД 8 января.

Церемония прошла в среду в Брюсселе. Со стороны Республики Беларусь документы подписал министр иностранных дел Владимир Макей, а со стороны Евросоюза – заместитель премьер-министра – министр внутренних дел Хорватии Довар Божинович и Европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Соглашение подразумевает в том числе снижение визового сбора до 35 евро.

Договоренности вступят в силу в первый день второго месяца после того, как стороны уведомят друг друга о выполнении внутренних процедур. Со стороны Республики будет необходима ратификация соглашений Национальным собранием Беларуси, а со стороны ЕС – одобрение Европейского парламента.

Видео: YouTube / Mexico, BirminghamAirport