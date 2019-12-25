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Набросившуюся с ножом на сына своего тренера в "Гранд Каньоне" арестовали
Сегодня, 16:15
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Набросившуюся с ножом на сына своего тренера в "Гранд Каньоне" арестовали

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Девушка признала свою вину.

Выборгский районный суд заключил под стражу девушку, которая, предположительно, набросилась с ножом на сына своего тренера. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 7 сентября.

Полина Левцова обвиняется в покушении на убийство. Вечером 5-го сентября в ТЦ "Гранд Каньон" она нанесла потерпевшему ножевые ранения. Он смог оказать сопротивление, поэтому остался жив. 

Накануне Левцову задержали. Она полностью признала свою вину. Девушка будет под стражей до 5-го ноября 2022 года. 

Как выяснилось позже, отец пострадавшего был тренером девушки в школе боевых искусств. Инцидент попал на видео. 

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: ножевое ранение, покушение на убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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