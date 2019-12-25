Набросившуюся с ножом на сына своего тренера в "Гранд Каньоне" арестовали

Выборгский районный суд заключил под стражу девушку, которая, предположительно, набросилась с ножом на сына своего тренера. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 7 сентября.
Полина Левцова обвиняется в покушении на убийство. Вечером 5-го сентября в ТЦ "Гранд Каньон" она нанесла потерпевшему ножевые ранения. Он смог оказать сопротивление, поэтому остался жив.
Накануне Левцову задержали. Она полностью признала свою вину. Девушка будет под стражей до 5-го ноября 2022 года.
Как выяснилось позже, отец пострадавшего был тренером девушки в школе боевых искусств. Инцидент попал на видео.
Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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