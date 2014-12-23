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Жительница Ленобласти набросилась с ножом на сына своего тренера в ТРК на Энгельса

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Молодой человек госпитализирован с колото-резаной раной поясницы.

Вечером понедельника, 5 сентября, в ТРК Гранд Каньон произошло нападение на 24-летнего жителя Гатчины. Молодого человека подкараулила с ножом 25-летняя воспитанница школы боевых искусств, нанеся ему несколько ударов в голову и поясницу. Кадры с места событий появились в распоряжении Piter.TV.

Как выяснилось позже, отец пострадавшего был тренером девушки в школе боевых искусств. Она профессионально занималась каратэ, однако в этой схватке проявила неспортивное поведение. Теперь нападавшая стала фигуранткой дела о покушении на убийство: ранее она не была судима. Парень тем временем доставлен в Елизаветинскую больницу с колото-резаной раной поясницы.

Девушка помещена в ИВС. Правоохранители устанавливают её связи с семьёй тренера – возможно, в истории замешаны любовные отношения. 

Ранее стали известны подробности стрельбы на Суворовском проспекте.

Видео: Piter.TV

Теги: криминал, нападение с ножом, проспект энгельса, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Видео, Новости СПб,

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