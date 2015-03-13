Набиуллина заявила о необходимости приватизации в России для развития частной инициативы

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости приватизации на территории страны, в том числе для развития частной инициативы. Соответствующее мнение глава государственного финансового регулятора рассказала коллегам на сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать, и у нас есть, что приватизировать, без ущерба стратегическим интересам. У нас есть возможность это сделать, и здесь не только вопрос доходов в бюджет, а вопрос развития частной инициативы.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ