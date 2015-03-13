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Набиуллина заявила о необходимости приватизации в России для развития частной инициативы

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Глава ЦБ РФ поддержала этот процесс со стороны властей в стране.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости приватизации на территории страны, в том числе для развития частной инициативы. Соответствующее мнение глава государственного финансового регулятора рассказала коллегам на сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать, и у нас есть, что приватизировать, без ущерба стратегическим интересам. У нас есть возможность это сделать, и здесь не только вопрос доходов в бюджет, а вопрос развития частной инициативы.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ заявил об отсутствии риска недооценки роли государства в экономике.

Фото и видео: ПМЭФ-2023

Теги: приватизация, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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