ЦБ заявил об отсутствии риска недооценки роли государства в экономике

Глава Банка России рассказала внутренних рисках в стране.

Глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина заявила о том, что в России нет риска недооценки роли государства в экономической системе, но при этом фиксируется риск недооценки частного бизнеса. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках выступления на сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

Не надо недооценивать роль государства, но у нас такого риска нет. У нас есть риск недооценки частного бизнеса. Поэтому нужно нам внимательно относиться к этому вопросу. Эльвира Набиуллина, Глава ЦБ РФ

Глава ЦБ призвала не отказываться от интеграции с другими странами.

Фото и видео: ПМЭФ-2023