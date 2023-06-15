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ЦБ заявил об отсутствии риска недооценки роли государства в экономике

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Глава Банка России рассказала внутренних рисках в стране.

Глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина заявила о том, что в России нет риска недооценки роли государства в экономической системе, но при этом фиксируется риск недооценки частного бизнеса. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках выступления на сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

Не надо недооценивать роль государства, но у нас такого риска нет. У нас есть риск недооценки частного бизнеса. Поэтому нужно нам внимательно относиться к этому вопросу.

Эльвира Набиуллина, Глава ЦБ РФ

Глава ЦБ призвала не отказываться от интеграции с другими странами.

Фото и видео: ПМЭФ-2023

Теги: бизнес, пмэф-2023, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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