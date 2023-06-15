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Глава ЦБ призвала не отказываться от интеграции с другими странами

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Эльвира Набиуллина рассказала о важности привлечения инвестиций в развитие российской экономики.

Несмотря на введение западного санкционного давления, государству необходимо продолжить работу по интеграции и взаимодействию с другими дружественными странами, их компаниями и инвесторами. Такое мнение на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году озвучила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Чиновница пояснила, что в том числе говорит и о финансовой сфере страны.

Это звучит контринтуитивно - на нас такие санкции, у всех желание закрыться, может показаться, что надо полагаться на собственные силы - но, на мой взгляд, это неправильно. Нужно интегрироваться со странами, с компаниями, инвесторами.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина назвала российскую банковскую систему здоровой.

Фото и видео: ПМЭФ-2023

Теги: дружественные страны, интеграция, экономика, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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