Глава ЦБ призвала не отказываться от интеграции с другими странами

Несмотря на введение западного санкционного давления, государству необходимо продолжить работу по интеграции и взаимодействию с другими дружественными странами, их компаниями и инвесторами. Такое мнение на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году озвучила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Чиновница пояснила, что в том числе говорит и о финансовой сфере страны.
Это звучит контринтуитивно - на нас такие санкции, у всех желание закрыться, может показаться, что надо полагаться на собственные силы - но, на мой взгляд, это неправильно. Нужно интегрироваться со странами, с компаниями, инвесторами.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
Набиуллина назвала российскую банковскую систему здоровой.
Фото и видео: ПМЭФ-2023
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