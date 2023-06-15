Набиуллина назвала российскую банковскую систему здоровой

Глава ЦБ РФ рассказала о важности финансировать проекты по трансформации экономики.

Российская банковская система здоровая, обладает запасом "настоящего" капитала и может играть большую роль в финансировании экономической трансформации и развития страны. Такое мнение в рамках выступления на сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Чиновница пояснила, что в том случае, если кредитные организации будут финансировать трансформационные проекты, то этот момент снизит риски для государства и позволит развивать экономику в более здоровом ключе.

Она у нас действительно здоровая... Этот сумасшедший кризис показал, что она в состоянии выдержать давление. Капитал не нарисованный, настоящий, есть его запас. Банковская система может играть большую роль в финансировании развития. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина призвала активнее использовать ресурс рынка капитала России.

Фото и видео: ПМЭФ-2023