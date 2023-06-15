Набиуллина призвала активнее использовать ресурс рынка капитала России

Глава ЦБ РФ рассказала о необходимости активнее развивать рынок капитала в стране.

Рынок российского капитала имеет огромный ресурс, поэтому государству нужно активнее его использовать. Соответствующее заявление в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она напомнила, что в стране 1 июля заканчивается период закрытия информации эмитентов. В государственном регуляторе надеются на то, что правительство примет решение, которое будет свидетельствовать на заинтересованности развития рынка капитала.

Я почему об этом говорю - на мой взгляд, мы все вместе должны его использовать. Лакмусовая бумажка для рынка капитала - очень важна информация, никто не будет вкладывать свои деньги, не понимая куда. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина заявила, что сценарий мирового экономического кризиса не реализовался.

Фото и видео: ПМЭФ-2023