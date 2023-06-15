Набиуллина заявила, что сценарий мирового экономического кризиса не реализовался

Глава ЦБ РФ рассказала о несостоявшимся прогнозе.

Сценарий мирового экономического кризиса не реализовался. Такое мнение высказала в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году глава государственного регулятора Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка уточнила, что участники глобального рынка критикуют Россию из-за того, что аналитики в стране часто говорят о каких-то рисках. Спикер считает, что действительно важно готовиться к таким вызовам для того, чтобы достойно их встретить.

Что не реализовалось из нашего рискового сценария: мировой экономический кризис не реализовался. Наши предприятия очень быстро адаптировались к новым условиям. Эльви ра Набиуллина, глава ЦБ РФ

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Фото и видео: ПМЭФ-2023