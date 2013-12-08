ЦБ может ужесточить макропруденциальные лимиты по кредитам физлицам

Эльвира Набиуллина рассказала о мерах для защиты граждан в финансовой сфере.

Банк России может ужесточить макропуденциальные лимиты банкам и МФО по кредитам физлицам до конца 2023 года в случае необходимости, а также будет оценивать динамику кредитования. Соответствующее заявление в ходе выступлениЯ на регулярном брифинге с журналистами по итогам заседания совета директоров сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Мы вводим эти лимиты, чтобы сократить объемы рискованного кредитования. То, что банки и микрофинансовые организации уложились в прошлые лимиты, это не означает, что нас удовлетворяет достигнутая доля этих высоко рискованных кредитов... Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

В ЦБ РФ пояснили, что такую долю требуется уменьшать, поэтому эти лимиты сокращаются в стране. Однако аналитики дают время кредитным организациям для того, чтобы они успели приспособить к условиям собственные бизнес-модели.

Глава ЦБ считает, что внедрение цифрового рубля снизит транзакционные издержки банков.

Фото и видео: YouTube / Банк России