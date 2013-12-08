Глава ЦБ считает, что внедрение цифрового рубля снизит транзакционные издержки банков

Эльвира Набиуллина оценила условия, которые ЦР улучшит для клиентов банков.

Банк России ожидает ряд плюсов от внедрения цифрового рубля, в том числе снижение транзакционных издержек банков и рост ставок по депозитам. Такое мнение на пресс-конференции с журналистами по завершению заседания совета директоров сделала глава государственного регулятора Эльвира Набиуллина.

У нас финансовый сектор очень продвинут с точки зрения услуг, инновационности услуг, комфортности услуг, у нас есть разные сервисы, поэтому, может быть, такой заметный рост качества у нас будет меньше, чем в тех странах, у которых этих услуг нет, когда они вводят цифровые валюты, но, тем не менее, он будет. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперт напомнила о том, что ситуации будет способствовать несколько факторов. Речь идет о меньшей зависимости от конкретного банка по переводам, меньшей зависимости от политики комиссий. Эльвира Набиуллина добавила, что ЦБ видит успех цифрового рубля не в плане общего объема его использования, а в том, как банки начнут увеличивать проценты по средствам людей на текущих счетах, которыми они пользуются. В ЦБ заметили, что с цифровым рублем эти операции станут дешевле или даже бесплатными при определенном объеме. Дополнительно упадет стоимость транзакционных издержек.

Набиуллина заявила, что ЦБ и кабмин стали "чаще сверять часы".

Фото и видео: YouTube / Банк России