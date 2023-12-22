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Набиуллина заявила, что угроза кибербезопасности будет только нарастать

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По ее словам, число успешных атак выросло до почти 1,2 млн операций без согласия клиентов.

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что угроза кибербезопасности будет только нарастать. Об этом она рассказала в ходе форума "Кибербезопасность в финансах".

По ее словам, долгожданного переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло. Набиуллина отметила, что гражданам России возмещается меньше 10% похищенных средств, а число успешных атак выросло до почти 1,2 млн операций без согласия клиентов.

Поэтому нам нужно здесь постепенно менять наш менталитет, наши подходы к информационной безопасности. И сделать так, чтобы произошел перелом, чтобы люди теряли меньше от кибермошенничества.

Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ

Ранее Путин назвал временной нынешнюю высокую ключевую ставку ЦБ РФ.

Видео: YouTube / Банк России

Теги: кибербезопасность, центробанк россии, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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