По ее словам, число успешных атак выросло до почти 1,2 млн операций без согласия клиентов.

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что угроза кибербезопасности будет только нарастать. Об этом она рассказала в ходе форума "Кибербезопасность в финансах".

По ее словам, долгожданного переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло. Набиуллина отметила, что гражданам России возмещается меньше 10% похищенных средств, а число успешных атак выросло до почти 1,2 млн операций без согласия клиентов.

Поэтому нам нужно здесь постепенно менять наш менталитет, наши подходы к информационной безопасности. И сделать так, чтобы произошел перелом, чтобы люди теряли меньше от кибермошенничества. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ

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Видео: YouTube / Банк России