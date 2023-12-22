Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что угроза кибербезопасности будет только нарастать. Об этом она рассказала в ходе форума "Кибербезопасность в финансах".
По ее словам, долгожданного переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло. Набиуллина отметила, что гражданам России возмещается меньше 10% похищенных средств, а число успешных атак выросло до почти 1,2 млн операций без согласия клиентов.
Поэтому нам нужно здесь постепенно менять наш менталитет, наши подходы к информационной безопасности. И сделать так, чтобы произошел перелом, чтобы люди теряли меньше от кибермошенничества.
Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ
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Видео: YouTube / Банк России
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